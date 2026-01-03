Panamá fija postura sobre Venezuela y exige respeto a la voluntad del pueblo

El Gobierno de Panamá , a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado oficial este sábado en relación con los hechos registrados en Venezuela, reafirmando su posición en favor del respeto a la voluntad soberana del pueblo venezolano como base para cualquier proceso de transición política.

En el pronunciamiento, la Cancillería panameña subrayó que la entrega del poder debe realizarse conforme a los resultados electorales, los cuales —según indicó— han sido debidamente custodiados por Panamá.

“El Gobierno de Panamá considera que la entrega del poder debe llevarse a cabo de acuerdo con la voluntad soberana del pueblo venezolano, respaldada por los resultados electorales, los cuales han sido debidamente custodiados por Panamá”, señala el comunicado.

Panamá y su rol en el proceso venezolano

Comunicado de @CancilleriaPma sobre hechos registrados este sábado en Venezuela.



"El Gobierno de Panamá considera que la entrega del poder debe llevarse a cabo de acuerdo con la voluntad soberana del pueblo venezolano, respaldada por los resultados electorales, los… pic.twitter.com/Vo2GJUl280 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 3, 2026

La declaración se produce en un contexto de alta tensión internacional, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos, hecho que ha generado reacciones divididas a nivel regional y global.

Panamá ha mantenido en los últimos meses una posición activa en respaldo al proceso democrático venezolano, insistiendo en la necesidad de una transición ordenada, legítima y basada en el mandato expresado en las urnas.

Desde el Ejecutivo panameño se ha reiterado que cualquier salida a la crisis debe respetar el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la estabilidad regional.

Llamado a la institucionalidad y la paz

Aunque el comunicado no se pronuncia directamente sobre la acción militar estadounidense, el mensaje de la Cancillería refuerza la postura panameña de que la legitimidad del poder político emana exclusivamente del voto ciudadano.

Panamá ha insistido en foros internacionales en la importancia de la institucionalidad democrática, el respeto a los resultados electorales y la búsqueda de soluciones que eviten una mayor escalada de violencia en Venezuela y la región.

La Cancillería indicó que Panamá continuará actuando conforme a los principios del derecho internacional, la democracia y la paz, en consonancia con su política exterior.