Panamá no admitirá a migrantes venezolanos que vengan de la frontera Norte hacia el Sur sin visa

La directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá , Samira Gozaine, informó este domingo que no se le permitirá el ingreso a territorio panameño a aquellos migrantes venezolanos que vengan desde la frontera Norte y no cuenten con una visa autorizada.

“Le recordamos a todos los venezolanos que para ingresar a Panamá se requiere una visa autorizada, no se va a admitir a ninguna persona que venga de la frontera Norte a Sur que no tenga visa para ingresar al territorio panameño… todas esas personas que cruzaron frontera para entrar a Panamá requieren visa autorizada y no se les está autorizando ingresar por la frontera de Costa Rica”, enfatizó Gozaine.

Además desmintió que a los migrantes venezolanos que se encuentran en el país se les esté beneficiando con viajes gratis de retorno voluntario, sino que estos vuelos están siendo gestionados por la Misión Diplomática de Venezuela en Panamá y que las autoridades panameñas solo están brindando asistencia humanitaria.

“Es falsa la información que se les está dando de que se les está permitiendo ingresar y que aquí los vuelos son gratis, eso no es cierto, cada persona está pagando su tiquete y solo lo estamos haciendo para aquellos que han entrado dentro del flujo irregular que viene de Sur a Norte… ellos son considerados vuelos humanitarios porque son repatriaciones voluntarias, si me preguntan si hay alguien que está sufragando los costos, entiendo que la Misión de Venezuela consiguió donantes que donaron varios tiquetes, pero no existen vuelos pagados ni por el Gobierno de Venezuela, ni por el Gobierno de Panamá, en este momento no hay ningún vuelo gratis”, remarcó la directora de Migración.

Agregó que los migrantes que se encuentran en la ciudad de Panamá fueron llevados hacia un edificio alquilado por la Misión Diplomática de Venezuela, el cual está ubicado en la parte de atrás del Colegio Artes y Oficios, y que algunos serán retornados a su país y los que no cuenten con los recursos económicos para comprar el boleto de viaje serán llevados al albergue de Gualaca hasta que se pueda gestionar su retorno.

“En este momento el personal que está aquí está comprando sus tiquetes para hacer sus retornos voluntarios a Venezuela, a la otra mitad que no tenga el dinero la vamos a llevar hasta Los Planes de Gualaca que es el albergue que Migración tiene para ese efecto y allá nosotros les vamos a dar su asistencia de comida, de habitación, mientras la Misión Diplomática coordina los viajes y ellos puedan retornar a sus casas”, expresó.

Hasta el pasado viernes un total de 435 migrantes venezolanos varados en Panamá habían sido trasladados a su país.

Migrantes venezolanos y de otros países de Suramérica han quedado varados en Panamá, luego de la nueva política migratoria adoptada por Estados Unidos, que anunció que otorgará 24,000 permisos condicionales a migrantes venezolanos, pero expulsará a aquellos que entren ilegalmente por la frontera con México, como parte de un acuerdo con este país latinoamericano.