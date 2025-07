Parlamento Europeo aún no vota propuesta para sacar a Panamá de lista de alto riesgo

La aclaración surge luego de que un grupo de eurodiputados presentara un escrito de oposición formal contra dicha propuesta, lo que podría frenar temporalmente el avance del proceso.

"Lastimosamente nos encontramos ahorita mismo en el medio de un pulseo entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, con un tema que trasciende a nuestro país", expresó Hoyos, al referirse al contexto político detrás de la resistencia europea.

Parlamento Europeo aún no vota propuesta para sacar a Panamá

El vicecanciller, @CarlosAHoyosB, aclaró que la propuesta de la Comisión Europea para sacar a Panamá de la lista de países de alto riesgo en lavado de activos y financiamiento del terrorismo aún no ha ido a votación en el Parlamento Europeo, y explicó el escrito de oposición que…

El vicecanciller reiteró que Panamá ha hecho avances significativos en materia de transparencia financiera, cumplimiento internacional y cooperación global, y subrayó lo paradójico de que el país siga siendo señalado:

"Esperamos que en esta ocasión las consecuencias de mantener a ciertos países con los que algunos europeos tienen problemas específicos, no sean lo suficientemente impactantes como para justificar mantener a Panamá... Que alguien me pueda explicar cómo un país que es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que preside el comité contra la proliferación de armas y el terrorismo, puede seguir en una lista como esta", cuestionó.

Votación definitiva

La votación definitiva en el Parlamento Europeo será clave para saber si Panamá logra finalmente salir de este listado, que ha tenido repercusiones económicas y reputacionales para el país.

El Gobierno panameño aseguró que mantiene contactos diplomáticos activos con los Estados miembros y eurodiputados, con el objetivo de garantizar una evaluación justa y objetiva.