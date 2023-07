Permiso Temporal de Protección para Extranjeros entra en vigencia.

Esta medida, que nace del Decreto Ejecutivo No. 112 del 13 de julio del 2023 , establece que solamente está permitida la participación, para extranjeros que cuenten con más de un año de residir en el Panamá.

Este permiso cubre un periodo de 2 años y no estará sujeto a prórrogas.

La subdirectora de Migración, María Isabel Saravia, expresó, "Esto no es crisol de razas, esto no es una feria. Se les va a dar la atención a todas las personas que vengan a los procesos", al referirse, a que no es necesario que las personas pernocten cercano a las instalaciones, debido a que cuentan con una cita previa.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1686070148724113434&partner=&hide_thread=false La subdirectora de @migracionpanama, @misabelsaraviam, informó que ha entrado en vigencia el permiso temporal de protección a los extranjeros que han aplicado a las primeras 200 citas para este proceso. #TReporta pic.twitter.com/kPZ4k9gv5q — Telemetro Reporta (@TReporta) July 31, 2023

¿Cómo solicitar una cita en migración?

Para solicitar el proceso de registro en el Servicio Nacional de Migración, que estará vigente del 17 de julio del 2023 al 19 de julio del 2024, los interesados deberán agendar la atención ingresando al portal web https://lara.migracion.gob.pa/Tramites.

El permiso de trabajo como Trabajador Migrante bajo el estatus de Permiso Temporal de Protección en Panamá, también está disponible, al acceder a: Departamento de Migración Laboral: Registro de Mano de Obra Migrante (Permiso de Trabajo Temporal de Protección)y completar los datos (número de pre-registro del SNM).