Piden al Senan continuar búsqueda de cuatro personas desaparecidas en altamar

Familiares piden que el Senan continúe búsqueda de 4 desaparecidos en altamar

Sin embargo los familiares solicitan que la búsqueda continúe por tierra, ya que mantienen esperanza que las cuatro personas puedan encontrarse en alguna isla.

“Nos dijeron que ya se había acabado la búsqueda por mar y aire y de allí solamente llamamos y nos dicen que no saben nada, que no saben el paradero de ellos, lo único que nosotros necesitamos es que por favor los busquen por tierra que es el único lugar donde no los han buscado, solamente se dedicaron por mar y aire, pero por tierra no, nosotros tenemos la esperanza de que ellos estén en alguna isla o en tierra... los familiares y yo queremos que nos ayuden a buscar en tierra, en las islas cercanas donde posiblemente ellos puedan estar perdidos”, manifestó Gálvez.

Indicó que la embarcación en la que los cuatro desaparecidos se trasladaban fue ubicada entre Chepillo y la salida del río Chepo.

“El vídeo que nos mandaron se ve desde lejos la isla Chepillo, pero de allí no se ha buscado más nada, no se han hecho muchas diligencias tampoco, hemos hablado con el Senan, ellos nos dicen que ellos ya pusieron la voz de alerta en las embarcaciones que salen en los puestos que tienen, pero solamente eso, no han salido a buscar en tierra ni nada de eso”, recalcó.