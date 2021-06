Plataforma marítima de SpaceX cruza el Canal de Panamá con ruta al Pacífico

"Hoy, por el Canal de Panamá transitó la plataforma autónoma de puerto aeroespacial 'Of Course I Still Love You' (Ocisly) de @SpaceX en su trayecto al Pacífico", informó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a través de cuenta de Twitter.

https://twitter.com/canaldepanama/status/1408461468157288453 Hoy, por el Canal de Panamá transitó la plataforma autónoma de puerto aeroespacial “Of Course I Still Love You” (OCISLY) de @SpaceX en su trayecto al Pacífico.#JuntosSomosPanamá pic.twitter.com/3yZZMt7UDb — Canal de Panamá (@canaldepanama) June 25, 2021

"Sin necesidad de tripulación, esta plataforma sirve para el aterrizaje en el mar de cohetes de @SpaceX luego de cumplir sus trayectorias orbitales", explicó la ACP.

El pasado 23 de abril, la plataforma "Por supuesto que te amo" (Ocisly, por sus siglas en inglés), recibió en aguas del Atlántico al propulsor del cohete Falcon 9 de SpaceX, que despegó ese día para llevar al espacio una cápsula Dragon tripulada de la misma compañía privada, fundada por Elon Musk en el 2002.

La ACP señaló que por sus dimensiones, la plataforma marítima "transitó por las esclusas neopanamax", de la ampliación de la vía interoceánica, "a bordo de un buque de transporte semi-sumergible conocido como Mighty Servant 1".

La ampliación del Canal de Panamá, inaugurada en junio de 2016 con un costo de al menos 5.600 millones de dólares, permite el paso de buques con hasta el triple de capacidad de los que cruzan los carriles centenarios de la vía interoceánica.

La ACP informó el pasado 15 de junio de que elevó de 367,28 metros (1.205 pies) a 370,33 metros (1.215 pies) la eslora, o longitud desde la proa hasta la popa, de los barcos que pueden cruzar la ampliación.

El Canal de Panamá, por el que pasa el 6 % del comercio mundial, conecta más de 140 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países y puso en servicio en junio de 2016 su primera ampliación, una obra de al menos 5.600 millones de dólares.

FUENTE: EFE