"Popi" Varela dice que en juicio por caso Pinchazos reconoció 10 intervenciones directas a él y su familia

“Había un correo electrónico mío personal de un tema de una donación que yo estaba haciendo de un terreno, tres intervenciones a mi familia a mi esposa y a mis hijos, pero lo más delicado de todo es que habían seis audios míos con diferentes personas”, señaló “Popi” Varela.

Cuarto Poder: 12 de octubre de 2021

Entre los audios que reconoció durante el juicio oral el exdiputado mencionó una conversación privada que sostuvo con una persona que había estado en la embajada de Estados Unidos en noviembre de 2012.

"El audio empieza diciendo cómo te fue ayer en la embajada, viste a Martinelli, cómo te trató, y después mi conversación con esa persona está hablando exactamente cómo Martinelli está presionando a los diputados de oposición, en ese momento dado, y cómo va a ser difícil para nosotros poder enfrentar situaciones del mes de diciembre que siempre los diputados apoyamos ya que Martinelli no estaba dando ningún tipo de partida", detalló.

De acuerdo con José Luis Varela, el audio fue transcrito en un documento que fue enviado a un correo electrónico del Consejo de Seguridad, "a los tres días el expresidente Martinelli saca una glosa en su periódico".

También habló de otro audio donde le dice a una persona que un allegado al expresidente Martinelli le advirtió que le estaban interviniendo sus comunicaciones.

Además describió otro audio sobre la extracción de una foto de su celular privado.

"También hay un audio que yo le digo que me borraron de mi celular una foto de una persona allegada al señor Martinelli, me la borraron, es una situación en la que el mismo señor Martinelli me llamó para que yo no me metiera con esa persona porque ellos me estaban haciendo unas declaraciones mentirosas en la Asamblea, entonces Martinelli mismo me llama y a los dos tres días la foto de él con esa persona que yo tenía me la borran de mi celular", dijo.

Altercado en el SPA

El exdiputado José Luis "Popi" Varela también dio su versión del altercado que sostuvo con el expresidente Ricardo Martinelli en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

“Popi” Varela dijo que a su juicio al expresidente Martinelli le molestó sus declaraciones en el juicio y aclaró que el altercado no se registró dentro de la sala de audiencias, sino en el pasillo.

“Hay un salón de audiencias que es donde se hacen todas las declaraciones del testigo...al momento que yo termino porque estuve tres días, jueves, viernes y ayer lunes cuando termino y sale del salón de audiencias, prácticamente a los dos metros del pasillo para salir hacia afuera donde están los periodistas, en ese pasillo estaba Martinelli con un par de SPI y la licenciada Jessica Canto”, detalló el exdiputado “Popi” Varela en declaraciones al programa Cuarto Poder.

“Entones el señor Martinelli me comienza a gritar improperios y entonces se me tira encima, me da su puñete que ni siquiera me rozó, entonces la seguridad nos agarra en las manos a los dos, empiezo a meter un par de patadas porque tenía las manos agarradas por la seguridad”, manifestó.

Tras al altercado, José Luis Varela interpuso una denuncia contra el expresidente Ricardo Martinelli.