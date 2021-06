PRD aún no ha escogido jefe de bancada ni candidato a presidencia de la Asamblea

Benicio Robinson adelantó que el Comité Ejecutivo de la bancada del PRD sostendrá una reunión la próxima semana para definir la fecha en que se escogerá tanto al jefe de bancada y candidato a presidencia de la AN.

“No es cierto, nosotros que somos miembros del Comité Ejecutivo y yo que soy presidente del partido la próxima semana vamos a tener una reunión para discutir día de la fecha en que vamos a tener nuestras primarias, si hay alguien que haya dicho que haya sido escogido por algún diputado está mintiendo, nosotros tenemos unos estatutos”, sostuvo.

Reiteró que tiene derecho a aspirar a presidente de la Asamblea Nacional, pero no lo hará en este periodo.

“He dicho que no solo para el parlamento, para la Presidencia si tengo el mismo derecho y conocimiento para hacerlo, pero para este periodo pues nosotros no estamos en esa aspiración queremos dejar eso claro, pero no es que no tenga el derecho”, sostuvo el diputado Benicio Robinson.

La Asamblea Nacional concluyó periodo de sesiones ordinarias el pasado 29 de abril e instalará un nuevo periodo el próximo 1 de julio.