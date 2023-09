A la vez también, mediante votación interna, se anunciará al candidato a la vicepresidencia que presentará el propio Gaby Carrizo, quien en su momento declaró que "el 17 para mí es una fecha muy importante, en la que me estoy tomando tiempo para pensar... Le he pedido a Dios que me dé sabiduría para tomar la mejor decisión".

image.png

"Porque la decisión que voy a tomar lo voy a hacer bajo mi conciencia y entendiendo la responsabilidad de escoger a la persona hombre o mujer, que me acompañe a ganarme la oportunidad de ser presidente de la República", dijo Carrizo, en declaraciones a los medios. "Porque la decisión que voy a tomar lo voy a hacer bajo mi conciencia y entendiendo la responsabilidad de escoger a la persona hombre o mujer, que me acompañe a ganarme la oportunidad de ser presidente de la República", dijo Carrizo, en declaraciones a los medios.

En su momento, el candidato presidencial del partido gobernante, detalló algunas características sobre quién debe ser su compañero de fórmula.