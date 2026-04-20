PRD envía carta al Parlacen y pide respuesta sobre juramentación de exvicepresidente Carrizo

La secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) , Balbina Herrera, confirmó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese colectivo político reenvió una carta al Parlamento Centroamericano para recibir una respuesta sobre la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y el exvicepresidente José Gabriel Carrizo como diputados de ese organismo regional.

Según explicó Herrera, la solicitud original fue enviada el 10 de octubre de 2024, sin que hasta la fecha se haya recibido una contestación formal por parte del Parlacen.

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PRD pide respuesta a la solicitud presentada

El PRD sostiene que, más allá de que la petición sea aprobada o rechazada, lo que corresponde es una comunicación oficial que defina la situación.

“Lo que se está pidiendo es que se cumpla con la juramentación o, en su defecto, que se dé una respuesta clara. No puede mantenerse un silencio administrativo”, indicó Herrera. “Lo que se está pidiendo es que se cumpla con la juramentación o, en su defecto, que se dé una respuesta clara. No puede mantenerse un silencio administrativo”, indicó Herrera.

La dirigencia del partido recalca que la falta de pronunciamiento genera incertidumbre institucional, por lo que consideran necesario que el organismo regional se pronuncie a la mayor brevedad posible.