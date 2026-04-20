PRD envía carta al Parlacen y pide respuesta sobre juramentación de exvicepresidente Carrizo

La secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, confirmó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese colectivo político reenvió una carta al Parlamento Centroamericano para recibir una respuesta sobre la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y el exvicepresidente José Gabriel Carrizo como diputados de ese organismo regional.
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PRD pide respuesta a la solicitud presentada
El PRD sostiene que, más allá de que la petición sea aprobada o rechazada, lo que corresponde es una comunicación oficial que defina la situación.
La dirigencia del partido recalca que la falta de pronunciamiento genera incertidumbre institucional, por lo que consideran necesario que el organismo regional se pronuncie a la mayor brevedad posible.