Los nuevos precios del combustible regirán desde este viernes a las 6:00 a.m.

A partir de las 6:00 a.m. de este viernes 22 de octubre comenzarán a regir los nuevos precios máximos de venta de los combustibles líquidos en Panamá, registrando un nuevo aumento.

Por otro lado, el litro de diésel también aumentará a B/.0.869 (+B/.0.047).

Estos precios se mantendrán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 5 de noviembre de 2021, según lo establece la Gaceta Oficial No. No. 29401-A publicada este miércoles.

A continuación la tabla con los precios del combustible: