Presidente de Conep cuestiona que aún desconocen metodología de la segunda fase de la mesa única diálogo

“No sabemos cómo va a estar configurada esa supuesta segunda fase, no tenemos conocimiento de quién va a ser el facilitador ni de los temas”, indicó Castillo.

Empresa privada desconoce cómo será metodología de la segunda fase de la mesa única diálogo

Señaló que la empresa privada siempre ha estado dispuesta a sentarse en una mesa de diálogo, pero la misma tiene que tener las condiciones adecuadas y debe contar con la participación de todos los sectores.

“Creemos en el diálogo pero el diálogo no en condiciones asimétricas, el diálogo en el cual todos podamos participar, que sea un diálogo sereno, que las descalificaciones se dejen de lado y hablemos de ideas y no de ocurrencias, el sector privado va a estar dispuesto a participar de cualquier diálogo dependiendo de cuáles sean las condiciones, si las condiciones son las que hemos visto hasta ahora, eso no constituye las bases de un auténtico diálogo nacional”, remarcó el presidente de Conep.

Cabe mencionar que el Gobierno Nacional y los gremios sociales, sentados en la mesa única de diálogo en Penonomé, acordaron que la primera reunión de la segunda fase del diálogo, en la que se integrarán otros sectores de la sociedad, se realice el 7 y 8 de octubre a las 10:00 a.m. en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Concordaron en que la metodología debe ser definida en la primera reunión de la segunda fase y la transmisión de las sesiones plenarias puede ser a través de cualquier medio digital para garantizar la transparencia. Aunque los gremios proponen que las transmisiones se sigan dando a través de Canal 11, SERTV.