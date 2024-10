Presidente José Raúl Mulino anuncia avances en mora quirúrgica en cardiología de la CSS

Abastecimiento de medicamentos

En cuanto al suministro de medicamentos, Mulino indicó que el 76% de los insumos están actualmente abastecidos, mientras que el 24% restante se encuentra en proceso de adjudicación, con el objetivo de cubrir la demanda en las próximas tres semanas.

"No es cierto que la CSS ha recortado presupuesto en la compra de medicamentos o insumos, falso. El presupuesto destinado a medicamentos ha crecido de $314 millones a $319 millones, el renglón de oxígeno es otra necesidad importante, ha aumentado de $17 millones a $20 millones en el 2025. Puede hacerse el discurso político, pero no en función de mentir o sembrar pánico en una población asegurada que viene pasando problemas desde hace años", José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

Suministro de insumos de laboratorio

Mulino agregó que este 31 de octubre se espera la entrega de insumos de laboratorio, proyectando que las clínicas estarán completamente abastecidas a mediados de noviembre, lo cual permitirá un servicio más efectivo y continuo.