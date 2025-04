Presidente Mulino aclara detalles del acuerdo de seguridad con Estados Unidos: "El acuerdo no cede territorio"

“Este es un acuerdo de operatividad en materia de seguridad de múltiples aspectos que se ha venido realizando y actualizando en el tiempo. Los aspectos de seguridad que amenazaban al país en 1990 no son los de hoy día, son mucho más complejos con más tecnología”, señaló Mulino.

Asimismo, dejó claro que el acuerdo no implica una base militar ni una presencia permanente en territorio nacional. “Dejé muy claro que esto no era ni base ni estancia permanente en el país... el acuerdo no cede soberanía”, subrayó el presidente.

"Dejé muy claro… que esto no era ni base ni estancia permanente en el país... el acuerdo no cede soberanía", aseguró este lunes el presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, el referirse sobre el Memorando de Entendimiento en materia de seguridad firmado con Estados Unidos.



Presidente Mulino aclara que el acuerdo no cede soberanía

El mandatario destacó que este acuerdo no compromete la soberanía del país, señalando que “el acuerdo no cede soberanía, el acuerdo no cede el territorio a nadie”. Mulino enfatizó que el acuerdo tiene una fecha de expiración definida y no es indefinido, con una renovación que dependería de la decisión de ambas partes, seis meses antes de su expiración.

Además, Mulino aclaró que el acuerdo no implica una presencia permanente de fuerzas estadounidenses en el país, y reiteró que no se trata de una base militar.