Presidente Mulino confirma que la llamada con Donald Trump no ha sido reagendada

En su conferencia de prensa semanal, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino , confirmó que no se ha reprogramado la llamada con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Presidente Mulino desmiente rumores de haber sufrido presiones por parte de Trump

Mulino afirmó que no ha mantenido contacto con la Casa Blanca y que, hasta el momento, no se ha establecido una nueva fecha para la conversación con Trump. Asimismo, desmintió haber sufrido presiones por parte del mandatario estadounidense en relación con el Canal de Panamá, asegurando que su gobierno no ha realizado cambios en su postura sobre este tema.