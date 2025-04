Presidente Mulino invita a diputados a una reunión y genera reacciones

El diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, fue uno de los primeros en pronunciarse, revelando que declinó la invitación, la cual le fue enviada por un asesor presidencial.

“A mí no tienen que ofrecerme nada, ni un emparedado, por el ejercicio de mis funciones. Yo no negocio mis principios y las decisiones que he tomado las ejecuté por el país y sin pretender recibir nada a cambio”, expresó Cedeño a través de su cuenta en X.

La coalición Vamos por Panamá también emitió un comunicado rechazando la posibilidad de reuniones privadas:

"Frente al rumor de una potencial reunión a puertas cerradas con algunos diputados, por invitación del Presidente, comunicamos que en este equipo no avalamos reuniones a escondidas. Cualquier reunión debe ser debidamente anunciada con transparencia".

En contraste, el partido Realizando Metas (RM), con el que Mulino ganó la presidencia, informó que ha autorizado a sus 15 diputados a asistir, destacando que el objetivo principal del encuentro sería “resolver la horrible persecución” contra su líder, el expresidente Ricardo Martinelli.

Por su parte, el exdiputado y actual líder de Vamos, Juan Diego Vásquez, cuestionó el propósito del encuentro:

“Si ese es el tema de la reunión, se confirma que usted está gobernando para unos cuantos y no pensando en el país. Esto es un comunicado de partido que lo llevó a la Presidencia. Confío en que ningún diputado serio se dará cita a tan extraña reunión”.