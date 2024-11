Presidente Mulino prohíbe convocatorias a desfiles suspendidos este 5 de noviembre

El mandatario fue claro al señalar que, debido a la prioridad que representa la gestión de la emergencia, no es momento para celebraciones este 5 de noviembre. “Yo conversé con la ministra y se habilitará, una vez las cosas estén normales, algún día del mes para rendirle tributo a la patria, pero no hoy porque el Gobierno está trabajando en solo este tema que nos tiene ocupados a todos y no para estar celebrando ningún tiempo de fiesta,” indicó Mulino.

Presidente Mulino prohíbe convocatorias a desfiles suspendidos para este 5 de noviembre

En respuesta a convocatorias no oficiales para realizar desfiles, Mulino advirtió que estas actividades no están autorizadas. “No están autorizadas ni bandas ni no bandas, esas bandas independientes no son nadie para estar invitando al pueblo a nada que esté prohibido en este momento por las autoridades pertinentes,” declaró. Además, informó que la Policía Nacional cuenta con la autorización necesaria para impedir cualquier desfile en las áreas afectadas del país, haciendo un llamado a la responsabilidad y la disciplina ciudadana en este periodo crítico.