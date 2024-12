Presidente Mulino respalda reclamo del Canciller sobre la embajada de Nicaragua

"Eso no es una decisión del canciller, la pedí yo. Lo hice para poner un poco de orden allí y que se cumplan los convenios internacionales de asilo, tan sencillo como eso", expresó Mulino. Además, enfatizó que el objetivo era que las embajadas no se transformaran en plataformas para actividades políticas, ya sea a favor o en contra de algún grupo o nación.

Presidente Mulino se refiere a la solicitud a Nicaragua

El mandatario subrayó que la solicitud fue dirigida específicamente a la Embajada de Nicaragua, aunque dejó en claro que la advertencia se extiende a todas las misiones diplomáticas en el país. "Espero que la República de Nicaragua entienda esto, y es la primera advertencia que hacemos en ese sentido", agregó.

"En el lenguaje diplomático cuando llamas a un embajador a la Cancillería es por que el tema es serio, y sobretodo porque no se puede permitir. No estamos tratando con un país común y corriente, porque no respeta el internacional, el interno ni ningún derecho. No hay derecho en Nicaragua", dijo el jefe de Estado.

La declaración de Mulino se da en el contexto de tensiones diplomáticas en la región y responde a preocupaciones sobre el uso indebido de las embajadas para fines políticos, un tema que el gobierno panameño ha señalado como prioritario en su agenda de relaciones internacionales.