Presidente Mulino se pronuncia sobre la aparición de Dayra Caicedo

En su declaración, Mulino destacó el esfuerzo conjunto de las autoridades para esclarecer el caso y manifestó su deseo de que se llegue al esclarecimiento completo de los hechos: "Agradezco a la Policía Nacional y al Ministerio Público por su trabajo en las investigaciones que permitieron encontrar a Dayra Caicedo con vida. Deseo que el caso sea definitivamente esclarecido", comentó el presidente.

Aparición de Dayra Caicedo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1904206880504717782&partner=&hide_thread=false El presidente @JoseRaulMulino agradece gestión de la Policía Nacional y del Ministerio Público en el caso de la Dayra Caicedo, quien había sido privada de libertad y este lunes fue hallada sana y salva.



"Deseo que el caso sea definitivamente esclarecido", escribió el mandatario. https://t.co/XTCJNI9W2d — Telemetro Reporta (@TReporta) March 24, 2025

Por su parte, la subsecretaria de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Anilú Batista, afirmó que, aunque Dayra Caicedo ya se encuentra en libertad, la investigación sigue en curso. "La investigación continúa y se realizarán todos los actos para poder entonces descubrir todos los que participaron en este hecho", dijo Batista.

En cuanto a las circunstancias del secuestro, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aclaró que, en este caso, no hubo ningún tipo de rescate económico involucrado. "Esta fue una privación de libertad donde no se pedía ningún tipo de recompensa económica, por lo cual el tema de pago no se dio", explicó Fernández.

Hasta el momento, dos personas han sido aprehendidas por su vinculación con el caso, y otras dos tienen órdenes de aprehensión pendientes. La investigación sigue abierta para esclarecer todos los detalles detrás de este suceso.