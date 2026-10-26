Panamá Nacionales -

Presidente Mulino: "Vamos a terminar y entregar para los usuarios la Línea 3 del Metro"

El presidente de la República, José Raúl Mulino, enfatizó este lunes que el proyecto de la Línea 3 del Metro será culminado y entregado para el beneficio de los usuarios de Panamá Oeste. “No es con una sonrisa ni con un challenge que se mejora la vida de la gente, es con un túnel que sale desde Farfán y llega a Albrook para la Línea 3 del Metro, es con realizaciones concretas que se llevan soluciones a los panameños”, expresó durante el acto de culminación del recorrido de la tuneladora Panamá en Albrook.