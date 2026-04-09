Presidente Mulino verifica operación del Puerto de Balboa y defiende intereses de Panamá

El presidente de la República , José Raúl Mulino, realizó un recorrido por el Puerto de Balboa, donde comprobó que sus operaciones se mantienen con normalidad y eficiencia, impulsadas por personal completamente panameño.

Durante su visita, el mandatario sostuvo reuniones con directivos, inspeccionó el patio de contenedores y recorrió las zonas de carga y descarga, además de compartir con trabajadores, a quienes felicitó por su desempeño.

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“Hoy los puertos están funcionando gracias al esfuerzo de los trabajadores panameños”, expresó. “Hoy los puertos están funcionando gracias al esfuerzo de los trabajadores panameños”, expresó.

Operación bajo concesión temporal

Actualmente, el puerto opera bajo una concesión temporal de 18 meses otorgada a la naviera Maersk, mientras el Gobierno avanza en el proceso de licitación de una concesión definitiva.

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Esta medida fue adoptada tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la concesión anterior.

El presidente adelantó que se preparan nuevas concesiones para los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), así como para el puerto de Margarita, con el objetivo de generar mayores beneficios para el país.

Defensa de intereses nacionales

Mulino aseguró que los nuevos contratos estarán orientados a fortalecer los ingresos del Estado, permitiendo financiar obras como escuelas, hospitales y carreteras, además de programas sociales.

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También se refirió a la demanda de arbitraje presentada por el anterior concesionario contra Maersk, reiterando que el Gobierno ha actuado en cumplimiento del fallo judicial.

Evaluaciones continúan en el Puente de las Américas

En otro tema, el mandatario confirmó que continúan las evaluaciones en el Puente de las Américas tras la explosión de tanques de combustible registrada recientemente.

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El hecho dejó una persona fallecida y mantiene el tránsito restringido a vehículos particulares y buses pequeños.

La investigación está a cargo de la Procuraduría General de la Nación, mientras que la Autoridad Marítima de Panamá analiza los aspectos administrativos.