Panamá Nacionales -  9 de febrero de 2026 - 11:19

Presuntas irregularidades en el CAI de Tocumen siguen bajo investigación, afirma el procurador

El procurador informó que realizan investigaciones con equipos periciales y criminalísticos por presuntas irregularidades en el CAI de Tocumen.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, informó que el Ministerio Público mantiene en curso las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades detectadas en el Centro de Atención Integral de Tocumen (CAI).

El jefe del Ministerio Público explicó que la institución ha desarrollado diversas diligencias investigativas con apoyo de equipos especializados.

"Se realizaron gestiones investigativas a nivel de la misma institución con personal pericial, interinstitucional, criminalística, entre otros", señaló Gómez.

Investigaciones continúan en desarrollo

El procurador indicó que las autoridades seguirán con el proceso investigativo para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

"Continuaremos dándole curso a estas investigaciones y vamos a ver cómo se desarrollan las mismas", agregó.

Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles sobre el alcance de las presuntas irregularidades ni sobre posibles implicados dentro del proceso.

Ministerio Público mantiene diligencias técnicas

Las investigaciones incluyen análisis técnicos, evaluaciones periciales y coordinación interinstitucional, con el objetivo de recopilar evidencia que permita sustentar el caso.

El Ministerio Público reiteró su compromiso de garantizar la transparencia y el debido proceso durante el desarrollo de estas diligencias.

