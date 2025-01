Procurador entrega listado de auditorías pendientes al Contralor de la República

"Hoy realicé una visita al contralor, para ponerlo en conocimiento de una serie de solicitudes fiscales, en donde se ha peticionado la remisión de informes por parte de la Contraloría, para poder identificar conductas que puedan ser delictivas y que estos informes de auditorías forenses lleguen de manera oportuna a los procesos penales. Un listado de más de 166 auditorías pendientes de ser remitidas y fueron solicitados desde el 2015, casi más de 10 años y todavía no han llegado", expresó el procurador Gómez.

Procurador se refiere a las instituciones con auditorías pendientes

El procurador destacó que las auditorías pendientes corresponden a diversas instituciones, entre las que se incluyen el MOP, MINSA, IFARHU, CONADES e inclusive la Universidad de Panamá y juntas comunales.

Gómez enfatizó en que, aunque no se puede anticipar ninguna responsabilidad, la entrega de estos informes era clave para el avance de los procesos judiciales. "Mi idea es que puedan entender la importancia, y no puedo anticipar algún tipo de responsabilidad. Fue una visita interinstitucional, y por parte del contralor me dijo que tomará nota de las solicitudes de auditoría peticionadas", concluyó.