Programa Cuidarte del MIDES: ¿Cómo ser parte?

image.png El programa Cuidarte benefició a 1,200 niños de Panamá.

Este programa se lleva a cabo por el MIDES, en colaboración con Organizaciones Proveedoras de Servicios (OPS), como el Fondo Unido Panamá, Nutre Hogar; la Fundación Atenas y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ESRI Panamá.

La iniciativa no solo se basa en los niños, también se fija en la crianza de los cuidadores a la vez que se instruye a los pequeños, el adulto responsable aprende a la par realizando así una formación en cadena que no funcionará tan solo en el menor. Si no también, será funcional para las generaciones futuras de áreas rurales y comarcales de Panamá.