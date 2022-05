Próxima semana inicia recolección de firmas en las calles para revocatoria de mandato del alcalde Fábrega

https://twitter.com/TReporta/status/1521882228510412800 El activista político @freddypitti manifestó que la próxima semana iniciará la fase de recolección de firmas en las calles para respaldar la revocatoria de mandato del alcalde de Panamá, @joseluisfabrega. #TReporta pic.twitter.com/oRufb40027 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 4, 2022

“No hemos activado todavía las actividades en los 26 corregimientos que vamos a empezar a realizar a partir de la próxima semana, ya estamos enviando al Tribunal Electoral un calendario con aproximadamente dos a tres corregimientos por semana, donde vamos a tener hasta tres puestos por corregimiento”, detalló.

Pitti destacó que a través de este proceso se le envía un mensaje a las autoridades que si no ejercen bien sus funciones tendrán consecuencias.

“Esto es algo importante para el país, es algo histórico porque si bien todavía faltan dos años y estamos a las puertas de un proceso electoral, es importante mandar un mensaje a las autoridades de que no son perpetuos, que no son permanentes, que si no cumplen su tarea, que si no son transparentes y cumplen con trabajar por el bienestar del país, van a haber consecuencias, y es que están ante una ciudadanía que ya no es pasiva, que está dispuesta a tomar acciones, que está dispuesta a ir por la vía gubernativa y exigir hacer valer sus derechos”, enfatizó.

Cabe mencionar que hasta el momento para este proceso se están utilizando los siguientes mecanismos:

La firma a través de la página web Tribunal Contigo.

Los quioscos multiservicios.

El software instalado en teléfonos celulares de activistas para captar a las personas.

Las oficinas del Tribunal Electoral en el distrito de Panamá.

El proceso de recolección de 198,920 firmas de respaldo a la solicitud para la revocatoria de mandato por iniciativa popular del alcalde Fábrega, comenzó el pasado 20 de abril.

D llegar a alcanzar la cantidad total de firmas de respaldo requeridas, el Tribunal Electoral procederá a convocar un referendo revocatorio en un plazo no mayor de tres meses; sin embargo, de no lograrse la cantidad de firmas, la solicitud de revocatoria sería archivada y el solicitante tendría dos días hábiles para presentar una apelación.