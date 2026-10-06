Quedaron grabados realizando detonaciones en Torrijos Carter: autoridades ubican un arma

Dos personas fueron captadas realizando detonaciones en el sector de Torrijos Carter , distrito de San Miguelito. Tras lo ocurrido, las unidades policiales realizaron coordinaciones para desarrollar una diligencia en el área, durante la cual fue ubicada un arma de fuego en un canal de desagüe.

Contenido de interés: Día del Niño en Panamá: la fecha que debe marcar en el calendario

¿Qué ocurrió en Torrijos Carter?

De acuerdo con la información suministrada, dos personas fueron observadas realizando detonaciones en el sector de Torrijos Carter. Uno de los implicados logró ingresar a una residencia, por lo que se orientó a las unidades policiales para coordinar una diligencia de allanamiento.

Dos personas fueron captadas realizando detonaciones en el sector de Torrijos Carter, en el distrito de San Miguelito.



Uno de los implicados logró ingresar a una residencia, por lo que se orientó a las unidades policiales para coordinar una diligencia de allanamiento.



Durante… pic.twitter.com/OOkXepjGb9 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 6, 2026

Durante el procedimiento, las autoridades observaron a un ciudadano ocultar un objeto en un canal de desagüe. Al verificar el lugar, fue ubicada un arma de fuego, que quedó como parte de los indicios relacionados con la diligencia.

Los indicios fueron trasladados a la Sala de Atención Ciudadana para continuar con los trámites correspondientes.

Hasta el momento, con la información suministrada, no se ha establecido si el arma localizada fue la misma utilizada durante las detonaciones registradas inicialmente.