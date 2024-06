¿Quién es Jaime Fernández? Nuevo director de la Policía Nacional

En sus primeras declaraciones como director designado, Jaime Fernández expresó que "La Policía tiene que ser dignificada". Fernández, quien ha sido designado como director de la Policía Nacional, destacó su intención de aportar su experiencia de vida privada y los instrumentos necesarios para mejorar la entidad policial.

Vida profesional de Jaime Fernández

Jaime Fernández fue designado como nuevo director de la Policía Nacional por el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino.

Con una Maestría en Ingeniería Industrial de The University of Louisville y una participación destacada en programas internacionales como el Key Executive Program International de London Business School (LBS) y Elevating Finance and Operation de University of Pennsylvania, Fernández ha demostrado un compromiso con el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional.

A lo largo de su carrera, ha ocupado roles de liderazgo en diversas empresas, destacando su experiencia como presidente y gerente general de CPS Seguros, S.A., así como su papel como socio fundador y director en varias empresas, incluyendo Llano Sánchez Solar Power, Comité de Crédito de Capital Bank y FLYTRIP / Arrendamientos Aéreos.

Además de sus logros en el ámbito empresarial, Fernández también ha sido un miembro activo en organizaciones importantes como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón, lo que demuestra su compromiso con el desarrollo económico y social del país.