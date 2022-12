¿Quiénes pueden aplicar a la Academia para jóvenes en riesgo social?

¿Cómo ingresar a un menor a la Academia?

image.png Instalaciones de la Academia Encontrando el Camino Correcto, donde jóvenes en riesgo social pueden aplicar para terminar sus estudios secudarios @Minseg

En este caso, los padres de familia o tutores que consideren este internado como una opción para un joven en riesgo, deben presentar una solicitud en la estación policial más cercana.

Para ingresar a un menor a la Academia Internado Encontrando el Camino Correcto las personas deben llenar una solicitud, misma que será remitida al Ministerio de Seguridad la cual gestionará la revisión del caso, junto a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y el Juzgado de Menores.

“La academia no es un centro correccional, ya que los jóvenes que participan de este proyecto no han tenido conflictos con la ley y no entra el que quiere, sino el que necesita ir. No se van a dar cupos políticos ni por influencia” aclaran las autoridades.

Academia encontrando el camino correcto: ¿Qué estudios ofrecen?

En el Internado los jóvenes cursarán estudios con un bachillerato integral y una certificación técnica obtenida por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación (Inadeh) con el fin de prepararlos para su ingreso al mercado laboral.

Anteriormente, El presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo participó este miércoles en la inauguración y graduación que se dio en la Academia Internado Encontrando el Camino Correcto, ubicada en Veracruz, donde 66 jóvenes en riesgo social, de premedia y media, obtuvieron sus diplomas.