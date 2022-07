Reabren vía en Pacora tras enfrentamientos

“Nosotros no hemos podido sembrar, cruzar animales, las citas de jubilados no pueden llegar a sus citas, hasta cuándo, vamos a matar pueblo contra pueblo, hay cinco, diez gatos allí que no son de aquí y nos tienen secuestrados en nuestro propio pueblo y eso ya se tiene que acabar, esperamos que el Gobierno dicte un resultado en la mesa de diálogo”, sostuvo uno de los dirigentes.

La situación se tornó tensa cuando los residentes removieron los objetos que fueron colocados por los manifestantes para bloquear la vía.

Unidades de la Policía Nacional (PN) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) llegaron al lugar para restablecer el orden.