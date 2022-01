Reformas al Código Procesal Civil buscan que procesos sean más expeditos y dar respuesta en tiempos razonables

Magistrado Arrocha explica reformas al Código Procesal Civil, Carrera Judicial y otros temas

Explicó que actualmente, la jurisdicción Procesal Civil representa el 30% de todas las demandas del servicio de administración de justicia, siendo la segunda jurisdicción con más demandas, y los procesos pueden demorar entre 7 a 8 años.

Detalló que entre las novedades que se estarían contemplando se encuentra en el modelo de gestión pasar de la escrituralidad a intervenir el proceso con oralidad estratégica, aclarando que no sería una oralidad de todo el proceso, sino de introducir en algunos paso del proceso algunas audiencias para que de manera eficaz se puedan concentrar muchas discusiones que hoy en día tienen entorpecen y empantanan el flujo del proceso.

Asimismo mencionó el tema de la literalidad de las medidas cautelares, con lo cual el juez podrá tener la tener la facilidad y las herramientas procesales para poder filtrar “que no se trate de una necedad, que no se trate de una demanda inepta, de que haya una causa probable que el sistema realmente deba intervenir para resolver un conflicto y que no se trate de una medida de opresión y de intimidación y dominación a la contraparte en donde posiblemente el que lleve la ventaja es el que más recursos económicos tenga”.