Reparación de vía en El Guarumal de Colón podría tardar más de dos meses.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que los trabajos de reparación en la vía, a la altura de El Guarumal, en la carretera Boyd Roosevelt, provincia de Colón , podrían extenderse por más de dos meses debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas.

En este tramo se reportó un severo hundimiento, lo que ha obligado a los residentes a utilizar rutas alternas para llegar a sus destinos diariamente. Actualmente, no está permitido el paso de peatones ni vehículos por esta vía.

El ingeniero Edgar Peregrina, encargado de los proyectos del MOP, indicó que a finales de agosto se habilitaron accesos a la Autopista Panamá–Colón desde las comunidades de El Giral y Quebrada Ancha.

Otro de los obstáculos detectados es la presencia de cableado de fibra óptica, el cual será incorporado en los planos de reconstrucción, junto con los diseños del IDAAN, ante la existencia de tuberías de agua potable en el área.

Peregrina también señaló que se mantienen conversaciones con el Ministerio de Vivienda (MIVIOT) y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), debido a la cercanía de viviendas al perímetro del hundimiento.