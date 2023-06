Ricardo Martinelli: "Me van a tener que matar"

Ricardo Martinelli , expresidente de la República vuelve a la contienda electoral ahora como candidato presidencial por el partido Realizando Metas (RM) ; luego de conocer su victoria se dirigió a sus seguidores y declaró "No saben qué hacer con sus acciones para impedir que el pueblo panameño sea beneficiado con mis propuestas en el 2024. Me van a tener que matar, lo dije una vez".

El ahora candidato presidencial envió un enérgico mensaje a lo que el se refiere como sus "adversarios", textualmente dijo "A mis adversarios ni siquiera les interesa que vaya a prisión porque no sucederá, su meta es que no compita en 2024 y no pasará".

Es importante mencionar que en esta fiesta electoral interna del partido RM, según el magistrado Alfredo Juncá del Tribunal Electoral se registró un 24% de participación, es un partido nuevo, la única elección comparada con esta es la del 2018, del partido CD, que era presidencial, en aquel entonces la participación estuvo en un 28%.

Martinelli "No voy a perder mi tiempo"...

“No voy a perder mi tiempo persiguiendo a quienes me hicieron daño”, así resaltó el exmandatario al continuar su discurso para sus seguidores que tuvieron cita en el Hotel Panamá como sede central del colectivo.

Martinelli aprovechó para enviar una solicitud, "le pido al Tribunal Electoral y a los Observadores Internacionales que hagan respetar la democracia, el fuero penal electoral y la voluntad popular".

Anteriormente durante una entrevista a medios de comunicación, el Magistrado del TE Alfredo Junca, indicó que "Si hay ajustes que se deben hacer los realizaremos, sin embargo, es normal que se pierda el internet remoto, incluso en las elecciones generales se da, y vimos mucha desinformación en redes sociales".