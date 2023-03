Robo de fentanilo es un problema de control de insumos

"Cuando sale en los medios la Junta Directiva de la CSS recibe un informe, y el director ha dado las mismas declaraciones que fueron públicas, el problema son los procesos de control de los insumos", señala Aida de Maduro. "Cuando sale en los medios la Junta Directiva de la CSS recibe un informe, y el director ha dado las mismas declaraciones que fueron públicas, el problema son los procesos de control de los insumos", señala Aida de Maduro.

La dirigente de la Junta Directiva de la CSS menciona que este problema ha existido y resalta que la trazabilidad es algo que se necesita reforzar, textualmente declaró que: "Si no existe trazabilidad no te puedo dar constancia de que otros productos no hayan sufrido lo mismo".

image.png

El Fentanilo, es un medicamento que indicado en analgesia y anestesia usualmente en la intubación y ventilación de un paciente, por lo tanto debe ser utilizado solo en situaciones en donde su suministro al paciente sea controlada y supervisada vía aérea por un personal de salud idóneo y capacitado, remarca el MINSA a través de un comunicado.

Aida de Maduro, remarca que "la Junta Directiva debe seguir insistiendo que las investigaciones se lleven hasta el final y sea responsable el que lo recibió y no llevó hasta su destino" y resalta que, quienes han cometido delito en la desaparición de miles de dosis de Fentanilo deben enfrentar la justicia, y señaló que el problema se produjo con el control de los insumos.