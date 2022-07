Se instala mesa de diálogo con docentes en Veraguas

La ministra de Educación de Panamá (Meduca), Maruja Gorday de Villalobos señaló que en la instalación de la mesa de diálogo con los gremios docentes, que iniciaba desde las 9:00 a.m. en Santiago de Veraguas, se le presentaría un informe técnico sobre la situación del país.

La reunión, que tiene lugar en el Centro de Convenciones Coopeve, estuvo rodeada de una gran cantidad de manifestantes, quienes bajo la lluvia se instalaron en los predios de este local para apoyar con tamboritos y consignas de la lucha magisterial que solicita un congelamiento de los precios del combustible, disminución de los precios de los productos de la canasta básica familiar y mejoras al sistema educativo.

Por su parte, la ministra Gorday de Villalobos señaló que solicitarán la suspensión del paro, al que llamaron los docentes por 72 horas, para evitar la pérdida de más clases de los estudiantes.

"Poder generar esa apertura de las escuelas, ya tenemos el reporte hay regiones educativas con el 100% de las escuelas cerradas, sin embargo tenemos escuelas (abiertas) con el 75, 80 y 90% y la idea es que nosotros podamos tener la confianza como equipo que somos Panamá, en este caso el equipo de Gobierno, el equipo de gremios y otros sectores representativos y poder generar instancias de trabajos de mecanismos de participación, pero suspender el paro de labores en las escuelas", acotó la titular del Meduca.

A esta reunión, además de la ministra de Educación y los gremios manifestantes, se han presentado figuras del Ejecutivo, de entidades descentralizadas del Estado y autoridades locales; y el mediador del diálogo fue el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.

Los dirigentes magisteriales han advertido que no levantarán el paro de labores hasta que las autoridades no les ofrezcan respuestas concretas a sus peticiones y que de no darse convocarán a un paro indefenido.

Docentes, estudiantes y padres de familia marchan hasta la Plaza 5 de Mayo TReporta

Hay que destacar que las manifestaciones continúan en provincias como Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro y Coclé, donde otros gremios y asociaciones de padres de familia se les han unido.