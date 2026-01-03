SINAPROC mantiene operativo de búsqueda de un hombre en el Parque Nacional Chagres

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene activo un operativo de búsqueda de un hombre reportado como desaparecido en el Parque Nacional Chagres, específicamente en el corregimiento de Caimitillo, en la provincia de Panamá.
De acuerdo con información preliminar, las labores de rastreo se desarrollan en una zona de difícil acceso, caracterizada por vegetación densa y terrenos irregulares, lo que ha requerido la movilización de unidades especializadas en búsqueda y rescate.
Búsqueda se mantiene activa en el área protegida
El SINAPROC informó que el operativo se mantiene de forma continua, siguiendo los protocolos de localización en áreas selváticas, con el objetivo de dar con el paradero del ciudadano lo antes posible.
Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre la identidad del hombre ni sobre las circunstancias de su desaparición, mientras continúan las coordinaciones con otras entidades de seguridad y apoyo.
Llamado a la prevención en parques nacionales
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a tomar medidas de seguridad al ingresar a parques nacionales y áreas protegidas, como:
- Informar a familiares sobre rutas y horarios
- No ingresar solos a zonas boscosas
- Seguir senderos señalizados
- Portar equipo básico de comunicación y orientación
El Parque Nacional Chagres es una de las principales áreas protegidas del país y, debido a su extensión y condiciones naturales, requiere precaución adicional por parte de los visitantes.