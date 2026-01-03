SINAPROC mantiene operativo de búsqueda de un hombre en el Parque Nacional Chagres

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) mantiene activo un operativo de búsqueda de un hombre reportado como desaparecido en el Parque Nacional Chagres, específicamente en el corregimiento de Caimitillo, en la provincia de Panamá.

De acuerdo con información preliminar, las labores de rastreo se desarrollan en una zona de difícil acceso, caracterizada por vegetación densa y terrenos irregulares, lo que ha requerido la movilización de unidades especializadas en búsqueda y rescate.

Búsqueda se mantiene activa en el área protegida

El SINAPROC informó que el operativo se mantiene de forma continua, siguiendo los protocolos de localización en áreas selváticas, con el objetivo de dar con el paradero del ciudadano lo antes posible.

Personal de @Sinaproc_Panama mantiene un operativo de búsqueda de un hombre en el Parque Nacional de Chagres, corregimiento de Caimitillo. pic.twitter.com/biXPLzraTy — Telemetro Reporta (@TReporta) January 3, 2026

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre la identidad del hombre ni sobre las circunstancias de su desaparición, mientras continúan las coordinaciones con otras entidades de seguridad y apoyo.

Llamado a la prevención en parques nacionales

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a tomar medidas de seguridad al ingresar a parques nacionales y áreas protegidas, como:

Informar a familiares sobre rutas y horarios

No ingresar solos a zonas boscosas

Seguir senderos señalizados

Portar equipo básico de comunicación y orientación

El Parque Nacional Chagres es una de las principales áreas protegidas del país y, debido a su extensión y condiciones naturales, requiere precaución adicional por parte de los visitantes.