Sismo en Panamá: ¿hay riesgo de tsunami? Esto informan las autoridades

El sismo registrado en Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 generó advertencias por posibles olas anómalas y riesgo de tsunami en sectores del litoral Pacífico. Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, explicó que los modelos del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico identificaron posibles afectaciones en Isla Cañas y el sur de la provincia de Los Santos.

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¿Hay riesgo de tsunami en Panamá tras el sismo?

Luque explicó que la advertencia se concentra en el área de Isla Cañas y la costa sur de Los Santos, donde los modelos de propagación del oleaje señalaron la posibilidad de olas anómalas.

Se han dado cerca de 86 réplicas tras el sismo de 7.2 registrado al mediodía de este viernes en Panamá, informó el director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque.



Explicó sobre la alerta de tsunami emitida por Pacific Tsunami Warning Center y… pic.twitter.com/PxGveGDUGe — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

Según la información divulgada por el Instituto de Geociencias, en estos sectores podrían registrarse olas de entre uno y tres metros. Sin embargo, estas estimaciones corresponden a modelos de alerta y no significan que las olas hayan alcanzado esas alturas.

Las autoridades recomendaron a las personas ubicadas cerca de la costa alejarse de las playas y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Más de 100 réplicas después del sismo en Panamá

El director del Instituto de Geociencias informó que se habían registrado más de 100 réplicas tras el terremoto ocurrido alrededor del mediodía del viernes.

Panama: A magnitude 7.7 earthquake struck in La Pitaloza, Panama, at 12:56 local time on October 9, 2026. Aftershocks capable of causing damage may occur. The U.S. Tsunami Warning System has issued potential tsunami threats for Costa Rica, El Salvador, Peru, Mexico, Guatemala,… pic.twitter.com/Ezu8LtIhcT — TravelGov (@TravelGov) October 9, 2026

Los reportes iniciales del Instituto de Geociencias señalaron una magnitud de 7.2, mientras que otros organismos internacionales reportaron magnitudes diferentes.

Las autoridades advirtieron que podrían producirse nuevas réplicas y recomendaron evitar edificaciones dañadas, así como mantenerse atentos a los avisos oficiales.

¿Qué hacer ante una advertencia de tsunami?

Ante la posibilidad de oleaje anómalo, las recomendaciones preventivas incluyen:

Alejarse de playas, desembocaduras de ríos y zonas costeras expuestas.

Dirigirse a terrenos elevados si se encuentra en un área bajo advertencia.

No acercarse a la costa para observar el oleaje.

Seguir las instrucciones del SINAPROC y de las autoridades locales.

Mantenerse informado mediante los canales oficiales, especialmente ante posibles réplicas.

Las advertencias deben consultarse de forma continua, ya que pueden modificarse o levantarse conforme avanza la evaluación de las condiciones del mar.