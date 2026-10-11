Sismo en Panamá | Helicópteros Chinook apoyan traslado de alimentos y agua a zonas afectadas

Sismo en Panamá | Helicópteros con ayuda humanitaria

El Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) trasladaron 57,440 libras de ayuda humanitaria, equivalentes a aproximadamente 26 toneladas métricas, mediante un puente aéreo hacia las regiones afectadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado en Panamá.

Las operaciones se desarrollaron entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 2026, con el objetivo de agilizar la entrega de alimentos, agua embotellada y artículos de primera necesidad a las comunidades afectadas.

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¿Cuánta ayuda humanitaria ha trasladado el SENAN?

Según el balance proporcionado por las autoridades, los suministros se movilizaron de la siguiente manera:

Sábado 10 de octubre: 47,940 libras de ayuda humanitaria.

Domingo 11 de octubre: 9,500 libras de suministros.

Total acumulado: 57,440 libras, equivalentes a cerca de 26 toneladas métricas.

El operativo contó con el apoyo de helicópteros Chinook del Comando Sur de Estados Unidos, utilizados para reforzar el transporte aéreo de suministros.

Por su parte, el SENAN mantiene desplegadas sus capacidades operativas, incluidos helicópteros del Programa de Aviación INL-SENAN, para respaldar el traslado de ayuda, las evaluaciones de daños y las misiones de reconocimiento en las zonas afectadas.

Línea 104 registra casos relacionados con el sismo

El Centro de Operación Nacional (CON) informó que atendió 1,783 casos relacionados con la emergencia sísmica, de un total de 4,936 casos registrados mediante la línea 104.

De acuerdo con el reporte, 128 casos estuvieron vinculados con afectaciones a infraestructuras.

Las autoridades mantienen las operaciones de asistencia y evaluación en las comunidades afectadas por el terremoto.