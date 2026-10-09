Sismo en Panamá: SINAPROC reporta daños en edificios, escuelas y hospitales tras movimiento de 7.5

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) presentó su primer informe sobre las afectaciones ocasionadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado este viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá. El reporte incluye daños en viviendas, edificios gubernamentales, centros educativos, hospitales, comercios e infraestructuras viales en diferentes provincias del país.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y la subdirectora general de SINAPROC, Malitzie Rivera, informaron que los organismos de seguridad y emergencia permanecen desplegados a nivel nacional para atender las situaciones reportadas. Según el balance inicial, se registran personas con lesiones, pero no se reportan víctimas fatales ni personas desaparecidas.

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¿Cuáles son los daños reportados tras el sismo en Panamá?

De acuerdo con el primer comunicado oficial, las principales afectaciones por provincia son:

Coclé: Colapso parcial del Hotel Dos Continentes, sin personas heridas reportadas en ese establecimiento; daños en fachadas comerciales, iglesias e infraestructura vial. También se informó sobre 15 estudiantes de la Escuela Alberto Zúñiga evacuados con lesiones menores y una persona rescatada en el mercado municipal de Aguadulce.

Los Santos: Colapso de residencias, daños en edificios religiosos y gubernamentales, afectaciones viales y daños estructurales en cuarteles de Bomberos y la Policía Nacional. Además, se reportó un incremento del oleaje en Isla Caña y afectaciones menores en los hospitales de Tonosí y Pedasí.

Panamá: Cuatro propiedades horizontales (PH) presentan afectaciones menores en su infraestructura. También se realizaron evacuaciones preventivas de hospitales y centros de salud, mientras se reportaron daños en comercios y residencias del Archipiélago de las Perlas.

Darién: Afectaciones menores en la infraestructura del Centro Educativo de Zapayal.

Chiriquí: Daños leves en viviendas y establecimientos comerciales.

Estaciones de bomberos y potabilizadoras también presentan afectaciones

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá reportó daños en varias de sus estaciones, entre ellas las ubicadas en La Chorrera, David, Herrera, Coclé, Los Santos y Veraguas.

Uno de los reportes más relevantes corresponde a la estación de Soná, en Veraguas, donde se informó sobre el desplome de gran parte de la estructura, que dejó atrapados vehículos de emergencia y una embarcación tipo zodiac.

Por su parte, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) reportó afectaciones en plantas potabilizadoras del país. La planta Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, operaba al 70 % de su capacidad al momento del informe.

El Ministerio de Educación (MEDUCA) también presentó un reporte preliminar de centros educativos afectados, principalmente en Chiriquí.

Las autoridades mantienen las labores de inspección, monitoreo y atención en las zonas afectadas. El Gobierno Nacional reiteró el llamado a mantener la calma, consultar fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.