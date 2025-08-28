Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2025 - 09:02

Su mascota quedó enterrada tras deslizamiento de tierra que destruyó vivienda en Las Cumbres

Un deslizamiento de tierra tras fuertes lluvias afectó la residencia de la familia Barrios en Las Cumbres; Sinaproc inspecciona la zona.

Deslizamiento de tierra destruye parte de vivienda en Las Cumbres

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Parte de la residencia de la familia Barrios, ubicada en el corregimiento de Las Cumbres, quedó destruida tras un deslizamiento de tierra ocasionado por las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves.

Deslizamiento de tierra se da producto de las fuertes lluvias

La pared del cuarto y la sala colapsaron, dejando la tierra acumulada dentro de la vivienda. Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) acudió al lugar para realizar una inspección, aunque hasta el momento la familia no ha recibido apoyo de otras autoridades.

Las lluvias de los últimos días han generado alerta en varias comunidades propensas a deslizamientos, especialmente en áreas con terrenos inestables, lo que resalta la importancia de reforzar la prevención y asistencia a las familias afectadas.

