Los Santos Nacionales -  8 de octubre de 2026 - 14:58

Tiburones, rayas y tortugas marinas: así los monitorea MiAmbiente en aguas de Los Santos

MiAmbiente realiza monitoreos de megafauna marina en Los Santos mediante tecnología submarina para estudiar tiburones, rayas y tortugas marinas.

MiAmbiente utiliza tecnología submarina para monitorear especies marinas

MiAmbiente utiliza tecnología submarina para monitorear especies marinas

@MiAmbiente
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que durante dos días desarrolló jornadas de monitoreo de megafauna marina en Los Frailes, Punta Mala e Isla Iguana, en la provincia de Los Santos, con el objetivo de recopilar información científica sobre diversas especies marinas y contribuir a su conservación.

MiAmbiente utiliza tecnología submarina para monitorear especies marinas

Las jornadas se realizaron mediante el método BRUVS (Baited Remote Underwater Video), una técnica no invasiva que utiliza cámaras submarinas con carnada para registrar la presencia de tiburones, rayas, mantarrayas, tortugas marinas y peces, además de obtener información sobre su abundancia y distribución.

Según MiAmbiente, estas actividades forman parte del Proyecto de Conservación de la Megafauna Marina, que cuenta con 32 estaciones de monitoreo distribuidas en cinco sitios de importancia ecológica.

La institución destacó que los registros obtenidos permiten fortalecer la información científica disponible sobre estas especies y contribuyen al desarrollo de acciones orientadas a su conocimiento y protección.

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