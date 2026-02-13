Panamá Nacionales -  13 de febrero de 2026 - 09:37

Tribunal Electoral anuncia horarios de atención durante los carnavales

El Tribunal Electoral informó que los principales hospitales públicos brindarán atención exclusivamente para la inscripción de nacimientos y defunciones.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Tribunal Electoral informó que sus oficinas permanecerán cerradas durante los carnavales, con excepción de algunas sedes regionales. No obstante, los principales hospitales públicos brindarán atención exclusivamente para la inscripción de nacimientos y defunciones los días 16 y 18 de febrero.

Los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción podrán obtenerse en los supermercados Rey y Romero, en los horarios establecidos por estos comercios. Además, estarán disponibles en los quioscos de autoservicio del Tribunal Electoral a nivel nacional.

Respecto al cierre de oficinas en todo el país, se exceptúan las dependencias del Tribunal que deben atender las iniciativas populares relacionadas con revocatorias de mandato y la convocatoria a una Asamblea Constituyente Paralela por iniciativa ciudadana en curso.

Asimismo, informó que el Departamento de Administración y Monitoreo Digital del CEMD y el Centro de Atención al Usuario (CAU) de la Dirección de Servicios Especiales brindarán sus servicios los días 16 y 18 de febrero de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

