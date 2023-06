Vía Panamericana es cerrada por residentes de Llano Ñopo, Chiriquí

Lo estipulado establecía la reparación de al menos 33 kilómetros de carretera, que afectan también a docentes de 20 centros educativos de la zona.

"La empresa que estaba haciendo el trabajo se fue, no nos dieron una respuesta, no han terminado", dijo uno de los manifestantes, agregando, que según declaraciones, el Gobierno no le ha depositado el pago a la empresa.

Solicitan que se les explique cuál fue el motivo de la paralización de los trabajos.

En algunos puntos de la vía aun se espera que terminen trabajos paliativos.

En señal de protesta, han procedido a incendiar objetos en la carretera, en la espera de la llegada del personal del MOP.