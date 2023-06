Juan Diego Vásquez presentará denuncia en la Corte Suprema de Justicia

“En este acta el director de Descentralización no aparece porque ese día en la sesión de la Comisión él no fue citado, porque este traslado y este crédito no estaban en el orden del día, esto no pasó por el trámite legal y constitucional”, resaltó. “En este acta el director de Descentralización no aparece porque ese día en la sesión de la Comisión él no fue citado, porque este traslado y este crédito no estaban en el orden del día, esto no pasó por el trámite legal y constitucional”, resaltó.

El diputado independiente y miembro de la comisión de presupuesto en la Asamblea Nacional declaró que “cuando vemos el detalle del MEF se usa para las necesidades más apremiantes de las comunidades, hoy en día sabemos que eso no es más que la descentralización paralela en que el PRD ha nutrido de fondos para hacer campaña y política a sus copartidarios”.

Vásquez se postula para ser presidente de la Asamblea Nacional

Días pasados se dio a conocer que el diputado independiente Juan Diego Vásquez figura como uno de los dos aspirantes a tomar el cargo de presidente de la Asamblea Nacional; Vásquez explica que la bancada independiente está en proceso de discutir a lo interno cuáles serán los miembros de cada comisión permanente.