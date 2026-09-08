Residentes de Ciudad Bolívar denuncian mal estado de la vía principal

En la mañana de este martes 8 de septiembre de 2026, residentes de la comunidad de Ciudad Bolívar, en la región de Panamá Norte, se mantienen preocupados y denuncian el avanzado deterioro de una de las principales vías del sector. Aseguran que transitar por el área se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para conductores y peatones.

Una de las vecinas expresó su molestia ante la falta de respuestas y afirmó que el problema lleva aproximadamente cinco meses. “La realidad de esta calle es de aproximadamente cinco meses. Ya no se puede pasar”, manifestó.

Residentes de Ciudad Bolívar, en el corregimiento de Alcalde Díaz, denuncian que las calles están llenas de enormes huecos y piden a las autoridades realizar las reparaciones. pic.twitter.com/76ASmFDnZr — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2026

Por otro lado, pese al deterioro de la vía y las molestias que enfrentan diariamente, los residentes señalaron que no han recibido respuesta por parte de las autoridades responsables, incluido el Ministerio de Obras Públicas (MOP). “Queremos solución, nadie hace nada”, expresó una de las residentes del lugar.

Finalmente, los moradores aseguran que llevan meses enfrentando las malas condiciones de la vía y piden respuestas a las autoridades para evitar que el deterioro de la calle continúe afectando a quienes viven y transitan por el área.