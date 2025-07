¿Tienes hernias? Descubre los síntomas y el tratamiento adecuado

Contenido relacionado: Parásitos en el cuerpo: Así puedes prevenir su aparición

Mohinani aclaró que las hernias no son prevenibles y no se curan sin cirugía, por lo que es fundamental no automedicarse ni seguir remedios caseros, sino acudir a un profesional de la salud. “Es mejor operar una hernia cuando aún es pequeña y no esperar a que crezca”, añadió.

Tipos de hernias más comunes

El especialista mencionó los tipos de hernias que suelen presentarse con mayor frecuencia:

Diástasis abdominal con hernia umbilical

Epigástrica y postincisional

Umbilical

El doctor recomienda que, ante cualquier sospecha de hernia, se debe consultar a un cirujano para recibir un diagnóstico adecuado y evitar complicaciones mayores.