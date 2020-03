No sólo las manos: también hay que desinfectar el celular

AP - TALI ARBEL • 13 Mar 2020 - 06:13 PM

Aunque la recomendación más común en estos tiempos de pandemia es lavarse las manos frecuentemente, no hay que olvidar ese dispositivo que llevamos todo el tiempo y con el que nuestras manos y cara están en contacto casi permanente: el celular.

Los científicos han demostrado que el virus que causa el COVID-19 es capaz de subsistir dos o tres días en superficies de plástico y acero. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) recomiendan limpiar regularmente los dispositivos electrónicos que tocamos todos los días, como los celulares, los teclados y las computadoras.

Sin embargo, el celular se puede dañar si no se limpia adecuadamente. El usuario querrá evitar rayar la superficie o que le entre humedad.

Lo primero que se debe hacer es apagar el teléfono y desconectar todos los cables. El celular tampoco debe estar recargándose cuando se limpie.

No rocíe sustancias desinfectantes directamente al teléfono, no lo sumerja en ningún líquido de limpieza, no use rociadores de aire comprimido y use materiales abrasivos.

Use paños de limpieza comerciales o cualquier toallita desinfectante que tenga 70% de alcohol, como las que se venden en algunas farmacias. Apple, que recomienda no usar sustancias de limpieza en sus teléfonos, pide que en todo caso se haga "suavemente". AT&T recomienda exprimir primero las toallitas para quitarles un poco de líquido antes de usarlas sobre el teléfono.

También se puede usar cualquier tela suave, como las de limpieza de anteojos. Google recomienda meter la tela en agua jabonosa y exprimirla, teniendo cuidado de no introducir humedad en el teléfono. AT&T afirma que una servilleta de papel también sirve, rociándola primero con una sustancia desinfectante, pero de nuevo cuidado: no rociar directamente el teléfono.

Limpiar los celulares es una de muchas medidas recomendadas por los expertos para tratar de frenar la propagación del coronavirus, que ha infectado a 137.000 personas alrededor del mundo y ha matado a más de 5.000. La mayoría de los enfermos sufren síntomas leves como fiebre y tos, pero para los mayores de edad o los que tienen otros problemas de salud, la enfermedad puede ser peligrosa o incluso fatal.