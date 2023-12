Jubilados y pensionados recibirán doble pago este diciembre

Bono navideño será entregado a los jubilados

Paralelamente, el bono navideño para jubilados y pensionados se otorgará junto con el pago. Esto se hará efectivo a todos los jubilados y pensionados que cobren por ACH y cheque.

image.png CSS publicó el calendario de pago 2024 para los jubilados y pensionados

Es importante mencionar que la CSS ya ha publicado el calendario de pagos para el año 2024, donde se detalla que el pago de enero próximo se llevará a cabo por ACH el viernes 5 y viernes 19 de enero, y en centros de pago el viernes 5 y lunes 22 de enero.

La CSS recomienda no olvidar las medidas de seguridad al realizar el retiro de su dinero y señala que aún están a tiempo de cambiar su método de cobro por ACH. También, es posible obtener el talonario de pago accediendo al enlace https://cajavirtual.css.gob.pa/pys/. Si aún no te has registrado, puedes hacerlo desde este mismo enlace ingresando en "Registrarse" y siguiendo los pasos indicados.