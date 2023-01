Instagram: ¿Cómo programar una publicación en la app?

Siendo Instagram una de las redes sociales con más usuarios, por su popularidad de sus novedosas e ingeniosas herramientas, este 2023 busca cumplir con las necesidades de sus clientes a cabalidad, es por ello; te explicamos la forma en que podrás programar las publicaciones de tus contenidos.

image.png Paso a paso para programar en Instagram

Pasos para programar en Instagram:

Es importante resaltar que como es una nueva actualización algunos dispositivos no cuentan con la categoría pero te dejamos los pasos los cuales son muy sencillo de llevar ejecutarlo y estos son:

Desde el menú selecciona la opción " contenido programado"

Selecciona una fotografía, Video o Reels

llene los espacios correspondientes al descripción, etiquetas, etc .

. Selecciona la opción "configuración avanzada"

Escoja la fotografía o el vídeo

Programa el post en la que debes incluir la fecha y hora

https://twitter.com/JuanAlcarazS_/status/1612806849383866371 Ya funciona la opción para programar publicaciones en Instagram.



1) Menú derecha-superior (tres rayitas)

2) Contenido programado

3) Seleccionar contenido

4) Configuración avanzada

5) Programar contenido



Lo programado queda en el menú: se puede eliminar, editar o reprogramar. pic.twitter.com/2RPfkmIcis — Juan Alcaraz (@JuanAlcarazS_) January 10, 2023

Esta actualización, se da a conocer luego de las constantes solicitudes de los creadores, influencers, pero también de las agencias de marketing que se dedican a proponer parrillas para distintas empresas o para fortalecer la marca personal de alguien y no contaban con la opción de programar en la plataforma.

Por lo regular los usuarios eligen descargar alguna aplicación especializada, pero muchas veces los clientes optan por pagar para que se efectúe la publicación, por lo que antes no resulta efectiva esta forma y como alternativa, CM utilizaban la herramienta de Meta Business Suite.

Si no te aparece la opción, no te preocupes pues aún no es visible en todos los dispositivos, por lo que es importante estar pendiente de las actualizaciones de su tienda, ya sea en App Store o Play Store.