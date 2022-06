TRAICIONADA | Alí confronta a Aras

Alí busca a Aras para hablar, y en un tono no muy cordial encara a Aras para decirle un par de cosas de su madre ya que él no está de acuerdo con la relación de los dos, le dice que no tolerará ver que le haga daño a Asya. Después de la confrontación Aras llama Asya para decirle lo sucedido con Alí, pero en eso la directora de la escuela llama Asya para preguntarle si Alí estaba bien porque no se había presentado en el colegio.