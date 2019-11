Ricky Gervais: "Quiero que los Globo de Oro sean un espectáculo de masas"

Showbiz • 22 Nov 2019 - 11:41 AM

Puede que las cuatro ediciones de los Globos de Oro presentadas, hasta ahora, por el irreverente humorista Ricky Gervais se hayan visto ligeramente marcadas por la polémica debido al afilado uso de la ironía y al corrosivo sentido del humor que el británico despliega contra algunas de las grandes figuras de la industria de Hollywood.

Sin embargo, el hecho de que el actor y guionista ejercerá, por quinta y última vez, como maestro de ceremonias de la gala que se celebrará a principios del próximo enero pone de manifiesto, a su juicio, que en el fondo la organización del evento y buena parte del 'star system' hollywoodiense están generalmente encantados con su desempeño de años anteriores.

"Nunca he hecho algo tan terrible como para que no pueda ser emitido en canales generalistas. Y aun así siempre enseño el guion de la ceremonia a mi abogado en el último minuto. Nunca he tenido que cambiar nada, porque conozco las leyes y cómo salir airoso de la situación. Nunca he difamado a nadie y, la verdad, nadie ha puesto nunca una queja formal sobre mí", ha asegurado a su paso por el programa de Graham Norton en la BBC.

Además de reivindicar lo mordaz de su estilo como uno de los sellos más reconocibles de su identidad profesional, el creador de series como 'The Office' o 'Afterlife' también ha defendido el enfoque tan particular con el que aborda su labor como presentador de la antesala de los Óscar: un evento que él concibe como si de la retransmisión de un evento deportivo se tratara y no como un acto privado para agasajar a las celebridades que se dan cita en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

"La primera vez que me encargaron esto me dije: '¿Quiero hacerlo para los 200 egos que están en la sala o para los 200 millones que lo están viendo desde sus casas?'. Lo tuve muy claro y traté de convertirlo en un espectáculo de masas, un deporte del que disfrutar en la comodidad de tu hogar", ha aseverado en su entrevista para la televisión británica.